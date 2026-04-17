Tugay’ın yargı restine Uzundere dönüşüm mağdurlarından yanıt: 15 yıllık mağduriyet belgeli gerçek!

İzmir'de Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında yaşanan tartışma İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarına yönelik sert açıklaması ile yeni bir boyut kazandı. Tugay, önceki gün yaptığı açıklamada mağdurların üyesi olduğu platformun "15 yıldır evsiz bırakıldık" iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürüp, "Suç duyurusunda bulunup tazminat davası açacağım." Dedi. Tugay'ın yargı restine kentsel dönüşüm mağdurlarından yanıt geldi.

YALAN DEĞİL GERÇEK

Yaklaşık 5 bin aile adına açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, yaşadıkları mağduriyetin belgelerle sabit olduğunu hatırlattı. 2011 yılında başlayan ve 2015'te uzlaşmayla tamamlanan sürece rağmen hak sahiplerine hâlâ konut teslim edilmediği belirten Uslu, yaptığı yazılı açıklamada: "Aradan geçen 15 yıla rağmen verilen sözler tutulmamıştır. Bu bir iddia değil, belgelere dayalı bir gerçektir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O BASIN AÇIKLAMASI

Uslu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir Uzundere Kentsel Dönüşüm alanında yıllardır süren mağduriyetimiz artık sabrımızı taşırmıştır. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından yapılan açıklamada, biz hak sahiplerinin "yalancılıkla" suçlanması kabul edilemez bir durumdur. Bizler hakkını arayan, yıllardır evine kavuşmayı bekleyen vatandaşlarız. Kimse bizi itibarsızlaştıramaz." Dedi.

RESMİ BELGELERLE İSPATLI

Yaşadıkları mağduriyetin ellerindeki resmi belgelerle ispatlı olduğunu hatırlatan Uslu: "Bizler bu süreçte belediyeye borçlandırıldık. O günün şartlarında belirlenen borçlar, geçen zamanla birlikte daha da ağır hale gelmiştir. Yani hem evsiz bırakıldık, hem de borç yükü altında bırakıldık. Asıl mağdur olan bizleriz. Karşılığında ne gördük? Ne ev var, ne tarih var, ne de net bir açıklama! Bugün siz bu söylemler yerine Uzundere'de şu tarihte temel atacağız şu tarihte bitireceğiz deyip bir basın açıklaması yapabilir misiniz? Hayır. Neden çünkü Uzundere'de koca bir boşluk var. Umuyoruz ki en kısa sürede hak sahiplerini kooperatif sahiplerini memnun eden somut bir açıklama yaparsınız. Bugün çıkıp bizlere 'yalancı' demek, bu mağduriyeti örtmeye çalışmaktır. Gerçekler ortadayken, suç duyurusu tehdidiyle vatandaş susturulamaz."

BİZLER HAKKIMIZI ARIYORUZ

Açıklamasına; "Bizler Uzundere kentsel dönüşüm hak sahipleri mağdurları olarak isterdik ki daha önceki belediye Başkanları Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer gibi sizde mahalleye gelip vatandaşlarıyla bu konuyu görüşüp, kucaklaşıp dertleriyle dertlensin. Ama bugün görüyoruz ki Cemil Tugay bunu yapmak yerine yıllardır mağdur edilen hak sahiplerini görmezden gelip bunların üzerinden asıl mağdurun kendisi olduğunu söylüyor." Diyerek devam eden Uslu; "Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bizler hakkımızı arıyoruz. Bizler mağduruz. Bizler bu sürecin takipçisiyiz. Artık siyasi söylemler değil, somut adımlar görmek istiyoruz. Sayın Cemil Tugay'a çağrımız nettir: Bu mağduriyet üzerinden siyaset yapmayı bırakın." İfadelerini kullandı.

TEMEL ATMA VE TESLİM TARİHİNİ AÇIKLAYIN

Başkan Tugay'dan Uzundere 3. ve 4. etap için net bir temel atma ve teslim tarihini açıklamasını talep eden Uslu; "Bizim muhatabımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onun başkanıdır. Artık sorumluluk alınmalı ve bu sorun çözüme kavuşturulmalıdır. Bizler evlerimizi istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Ve bunu almadan da susmayacağız. Cemil Başkanın söylemini ve tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." İfadelerine yer verdi.