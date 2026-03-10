Tuğba Yavaş’ın ölümünde flaş gelişme: Profesör eşe suç duyurusu!

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Davanın 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada; Tuğba Yavaş'ın yakınları katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Alptekin Yavaş hakkında tanık Berke Taha Çetin'in Tuğba Yavaş'ın baş üstü düştüğüne yönelik ifadeleri ve sanığın beyanların çelişkili olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına 'kasten öldürme' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Daha sonra sanık ve müşteki yakınlarının avukatları ile müşteki yakınları dinlendi. Hakim sanığın tutuksuz yargılanmasına ve hakkında 'kasten öldürme' suçundan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Haziran tarihine erteledi.