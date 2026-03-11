Tuğba’nın ölümünde cinayet şüphesi

Çanakkale'de yaşayan restoratör Tuğba Yavaş, 1.5 yıl önce, 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Tuğba Yavaş'ın, intihar girişiminde bulunduğunu ve son anda ellerinden tuttuğunu ancak gücü yetmediği için düşürdüğünü öne süren eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş tutuklandı. Ailesi, kızlarının intihar etmesi için bir neden bulunmadığını öne sürerken aynı binada oturan görgü tanığı Berke Taha Çetin de Tuğba Yavaş'ın başının üzerine düştüğünü kaydetti.
Tahliye olan Alptekin Yavaş hakkında, "Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan dava açıldı. Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında dosyanın seyrini değiştirecek bir mütalaa veren duruşma savcısı, sanık Alptekin Yavaş hakkında tanık Berke Taha Çetin'in Tuğba Yavaş'ın baş üstü düştüğüne yönelik ifadeleri ve sanığın beyanların çelişkili olması nedeniyle cumhuriyet başsavcılığına 'kasten öldürme' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcının talebini kabul eden mahkeme, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.