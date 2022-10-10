Tuğçe Tayfur’un nişanlısı kimdir? Tuğçe Tayfur’un nişanlısı Burak Kalfa kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne?

Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak'la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkarmaya karar verdi.Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single'da yıllarca dillerden düşmeyen 'Huzurum Kalmadı' şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi. İkilinin klibi uzun süre konuşuldu. Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD'de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları oldu.

Tayfur ile eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010 ikinci eşi Taner Şafak'tan 2019 yılında boşandı.