Tuğgeneral Remzi Albasan Türklerin askeri yönünü anlattı: Orta Doğu’da Türk Askeri Misyonu

Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan kitabıyla Orta Doğu'da yaklaşık bin yıldır devam eden adalet ve güvene dayalı Selçuklu, Osmanlı Türk devlet geleneğinin son dönemde Azerbaycan, Kosova, Bosna, Katar, Somali, Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile Libya'da ortaya konulan yüksek siyasete dayalı faaliyetler sayesinde asli kodlarıyla buluştuğu gerçeğini ortaya koyuyor.

İşlediği konular kadar görevde olan bir general tarafından kaleme alınması dolayısıyla da dikkati çeken kitapta, Ortadoğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı kahramanca mücadelesi, bölgedeki adalet ve güvenin teminatı olduğu gerçeği gözler önüne seriliyor.

Kosova'dan Somali'ye, Bosna'dan Katar'a, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Azerbaycan'a ve Libya'ya kadar son 20 yılda cereyan eden olaylar kitabın temel tezini kuvvetlendirirken,Orta Doğu'ya panoramik bir mercek tutan kitap, tarih boyunca Türkler ve Araplar arasındaki münasebetlerin boyutlarını, Türklerin Arap kültürüne kazandırdıklarını, İslamiyet'in hamiliğini yapmaya kadar giden süreci sade ve anlaşılır bir dille ortaya koyuyor.