TÜGVA Genel Başkanı Beşinci duyurdu! ’Yaz okullarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz’

'Renklensin Yaz Okulumuz' projesinin 2026 lansmanı, İstanbul'da bulunan TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, çok sayıda yazar, gazeteci ve öğrenci katıldı. Vakfın geçmiş dönem çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterimi ile başlayan programda, projenin bu yılki detayları anlatıldı. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak Yaz Okulu programıyla yüz binlerce ortaokul öğrencisinin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle buluşturulması hedefleniyor. Yaz Okulu kapsamında öğrencilerin çeşitli etkinlik, atölye ve eğitim programlarına katılacağı öğrenildi.

'BUGÜN BURADA BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİNİN ÇAĞRISINI YAPMAK İÇİN TOPLANDIK'

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bugün burada yalnızca bir projeyi duyurmak için değil bir eğitim seferberliğinin çağrısını yapmak için toplandık. Çünkü eğitim yalnızca bilgi aktaran bir süreç değil aynı zamanda karakter inşa eden bilinç kazandıran ve toplumların yarınlarını belirleyen en önemli güçtür. Dünya ise büyük bir değişimden geçiyor, dolayısıyla teknoloji gelişiyor. Meslekler dönüşüyor. İletişim araçları hayatın merkezine yerleşiyor. Böylesine hızlı değişen bir çağda gençleri yalnızca sınavlara hazırlamak yeterli kalmıyor. Gençleri hayata hazırlamak onları çağın gerekleriyle donatırken kendi değerlerinden de koparmamak gerekiyor. Bu gençliği ve eğitimi değerlendirirken kültür üzerinden, ekranlar üzerinden, algoritmalar üzerinden tarihin en görünmez en ağır küresel kuşatması altında olduğunu da bilmek gerekiyor. Artık gençlerin zihni, fikirleri, zamanı ve hatta hayalleri bile küresel sistem tarafından şekillendiriliyor. Ne düşüneceği, neyi seveceği, neye önceleyeceği, neyi normal göreceği saniyeler içerisinde önüne düşen içerikler tarafından belirleniyor. Ve gençlerimiz her gün binlerce görüntü, fikir, akıl ve yönlendirme arasında kendi kimliğini korumaya çalışıyor. Tam da bu noktada bizler bu gençliği sadece eleştirmek, yadırgamak değil, onların vermiş olduğu bu mücadeleyi anlamak zorundayız. Onların yanında olabilmeyi ve kalabilmeyi başarmak zorundayız. Çünkü eğitim yalnızca öğretmenleri ya da okulların omuzlayabileceği bir mesele değildir. Bir kurumun veya bir müteşebbisin hiç değildir" dedi.

'BU YILKİ HEDEFİMİZİ 500 BİN EVLADIMIZA ULAŞMAK ÜZERE KOYUYORUZ'

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, "Aile, okul, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve toplumun tüm dinamikleri topyekûn bir şekilde gençlerimizin gelişim sürecinde sorumluluk üstlenmelidir. Başta anneler ve babalar olmak üzere hepimiz, üstat Necip Fazıl Kısakürek'in tabiriyle yepyeni bir nesil yoğurmak borcundayız. Önce anlayışımızı sonra tavrımızı değiştirelim. Bakış açımızı bu muhtevaya uygun bir şekilde dönüştürelim. Bu duygu ve düşünceyle Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler eğitimde fırsat eşitliği diyor ülkemizin dört bir tarafında yaz okullarımızı ve doğa kamplarımızı başlatıyoruz. Bu yılki hedefimizi 500 bin evladımıza ulaşmak üzere koyuyoruz. Gençlerimiz burada Kur'an'ı Kerim'in nuruyla kalbini, sporun disipliniyle bedenini, bilginin gücüyle zihnini tahkim ediyoruz. Dini derslerden spora, binicilikten okçuluğa, yüzmeden santranca, tiyatrodan doğa yürüyüşlerine kadar çok zengin bir müfredata sahip yaz okullarımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İDEALLERİ VE HAYALLERİ DOĞRULTUSUNDA YANLARINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, "Bizler TÜGVA ailesi olarak yapıcı olmaktan kamplarımızda ve yaz okullarımızda hiçbir balığı uçmaya, hiçbir kuşu yüzmeye zorlamıyoruz. Onların idealleri ve hayalleri doğrultusunda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Onlarla kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Yaz okullarımız 6 hafta boyunca temmuz ayı itibarıyla başlamış olacak. Başvurular bu ay itibarıyla web sitemiz üzerinden alınmaya, duyurulmaya başladı. Bununla beraber yine doğa kamplarımız 3 gece 4 gün süresince başlamış olacak. O da yine temmuz ayı boyunca devam edecek. Doğa kamplarında tematik kamplarımız da olacak. Burada dil eğitim kamplarından sportif kamplara kadar birçok etkinliğe gençlerimiz de ortak bir şekilde imza atmış olacak. Bugün itibarıyla başladı. Türkiye sathında yapmış olduğumuz çalışmalarda oraya katılan gençlerden biz işin doğrusu çok güçlü bir gelecek görüyoruz. Ümidimiz, umudumuz her geçen gün artıyor. Hepsinin öz güveni yüksek, deyim yerindeyse ayağı yere sağlam basan bir şekilde yetişiyorlar. Çünkü ülkemizde gençlik adına birçok kadim sorun çözülmüş vaziyette" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör