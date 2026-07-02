TÜGVA İstanbul Yaz Okulu başladı

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, 39 ilçede eş zamanlı yürütülen TÜGVA İstanbul Yaz Okulu programı, çocukları eğitim, spor, oyun, kültür ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor.

Program kapsamında öğrenciler, yaz tatili boyunca hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buluyor.

Okulda Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinin yanı sıra spor faaliyetleri, akıl ve zeka oyunları, yarışmalar, atölyeler ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Programlar, öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmasına ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmesine katkı sunuyor.

Yaz Okulu çalışmaları okul binalarıyla sınırlı kalmazken, "Seyyah Yaz Okulu" ve "Meydan Şenlikleri" kapsamında İstanbul'un farklı mahallelerinde, cami meydanlarında ve açık alanlarda çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, futbol, basketbol, voleybol, geleneksel çocuk oyunları, akıl oyunları ve çeşitli sportif faaliyetler yaz boyunca devam edecek.

"HEDEFİMİZ, HER BİR KARDEŞİMİZİN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMESİNE KATKI SUNMAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, yaz okulunun kent genelinde yoğun ilgiyle başladığını belirtti.

İstanbul'da 150 bin öğrencinin kaydıyla yaz okuluna çok güçlü bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Çiçen, "Bu tablo, çocuklarımızın, ailelerimizin ve gençliğe gönül veren herkesin bu çalışmaya olan güveninin en güzel göstergesidir. Bu yaz çocuklarımız eğitimle, sporla, oyunla, kardeşlikle ve güzel hatıralarla buluşacak. Okullarımızda yürüttüğümüz programların yanı sıra Seyyah Yaz Okulu ve Meydan Şenlikleri ile mahalle mahalle, meydan meydan çocuklarımızın yanında olacağız. Hedefimiz, her bir kardeşimizin yaz tatilini verimli, güvenli ve unutulmaz bir şekilde geçirmesine katkı sunmak." ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencileriyle sınırlı olmayan yaz okulu programı kapsamında lise öğrencileri için Edirne Keşan'da bulunan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda Doğa Kampı programı da gerçekleştiriliyor.

Organizasyon kapsamında gençler, doğa, spor, eğitim ve sosyal etkinliklerle bir araya geliyor.