Tügva İstanbul yaz okuluna 150 bin öğrenci kaydoldu

39 ilçede eş zamanlı yürütülen program; çocukları eğitim, spor, oyun, kültür ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor. Yaz Okulu kapsamında öğrenciler, yaz tatili boyunca hem öğrenme hem de eğlenme imkânı buluyor.

DİNİ EĞİTİM DE VERİLİYOR

TÜGVA Yaz Okulu'nda Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve adab-ı muaşeret derslerinin yanı sıra spor faaliyetleri, akıl ve zekâ oyunları, yarışmalar, atölyeler ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor. Programlar, öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmasına ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmesine katkı sunuyor.

FUTBOL ETKİNLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Yaz Okulu çalışmaları okul binalarıyla sınırlı kalmıyor. Seyyah Yaz Okulu ve Meydan Şenlikleri kapsamında İstanbul'un farklı mahallelerinde, cami meydanlarında ve açık alanlarında çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Futbol, basketbol, voleybol, geleneksel çocuk oyunları, akıl oyunları ve çeşitli sportif faaliyetler yaz boyunca devam edecek. 39 ilçede yürütülen çalışmalarla on binlerce çocuğun güvenli, verimli ve eğitici bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.

'BU TABLO GÜVENİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ'

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, Yaz Okulu'nun İstanbul genelinde yoğun ilgiyle başladığını belirterek şunları söyledi: "İstanbul'da 150 bin öğrencimizin kaydıyla Yaz Okulumuza çok güçlü bir başlangıç yaptık. Bu tablo; çocuklarımızın, ailelerimizin ve gençliğe gönül veren herkesin bu çalışmaya olan güveninin en güzel göstergesidir. Bu yaz çocuklarımız eğitimle, sporla, oyunla, kardeşlikle ve güzel hatıralarla buluşacak. Okullarımızda yürüttüğümüz programların yanı sıra Seyyah Yaz Okulu ve Meydan Şenlikleri ile mahalle mahalle, meydan meydan çocuklarımızın yanında olacağız. Hedefimiz; her bir kardeşimizin yaz tatilini verimli, güvenli ve unutulmaz bir şekilde geçirmesine katkı sunmak."

LİSELİ GENÇLER KEŞAN'DA KAMP YAPIYOR

TÜGVA İstanbul'un yaz dönemi çalışmaları ortaokul öğrencileriyle sınırlı değil. Lise öğrencileri için Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda Doğa Kampı programı da gerçekleştiriliyor. Organizasyon kapsamında gençler; doğa, spor, eğitim ve sosyal etkinliklerle bir araya geliyor. TÜGVA İstanbul; Yaz Okulu, Seyyah Yaz Okulu, Meydan Şenlikleri ve Doğa Kampı programlarıyla yaz boyunca İstanbul'un dört bir yanında gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.