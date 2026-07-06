TÜGVA Yaz Okulu başladı: 81 ilde 550 bin başvuru!

TÜGVA'nın Yaz Okulu programının ilk gününde gerçekleştirilen programın ardından öğrenciler, okul bahçesinde kurulan eğlence parkurlarında vakit geçirdi.

Çeşitli oyun alanlarında eğlenen çocuklar, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle yaz okulunun ilk gününü tamamladı.

Programa Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Vakıf, bu yıl 6 hafta sürecek Yaz Okulu programı kapsamında ilkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencileri ile ortaokul öğrencilerini eğitim, spor, kültür ve sosyal etkinliklerle buluşturacak.

Programda, hafta içi her gün gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk bölümünde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, ahlak ve ilmihal dersleri verilecek. Günün ikinci bölümünde ise futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, akıl ve zeka oyunları, atölye çalışmaları, yarışmalar, doğa kampları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Yaz Okulu kapsamında eğitimler, geziler, kamplar ve sosyal faaliyetler ücretsiz gerçekleştirilecek. Öğrencilere çanta, kitap ve tişört gibi materyaller de vakıf tarafından temin edilecek.

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Programın ilk gününde Sarıyer Ortaokulu'nu ziyaret eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Dersliklerde öğrencilerle bir araya gelen Beşinci, yaz okulu kapsamında verilecek eğitimlerin yanı sıra çeşitli sportif ve sosyal etkinliklerin de düzenleneceğini bildirdi.

Öğrencilere hitaben yüzme, golf ve ata binme etkinliklerinin de programda yer alacağını belirten Beşinci, bu faaliyetlere birlikte katılacaklarının sözünü verdi.

Beşinci, Yaz Okulu'na ilişkin AA muhabirine, programa başvurulara ilişkin kayıtların bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Velilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Beşinci, yaz okullarında kültür-sanat etkinliklerinden sportif faaliyetlere ve eğitim programlarına kadar birçok içeriğin yer aldığını dile getirdi.

Gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Beşinci, "Burada her zaman söylediğimiz bir şey var. Ayağı yere sağlam basan, kalbi ve ruhuyla entelektüel gençler yetişsin istiyoruz. Bu kapsamda içeriklerimizi oluşturuyoruz, üslubumuzu belirliyoruz. İnanıyorum ki bu yaz hem dolu dolu geçecek hem eğlenecekler hem öğrenecekler. Çok güzel bir yaza hep beraber imza atmış olacağız. İnşallah bu gençler bu sıralardan yetişerek, gelişerek ülkemizin de çok farklı yerlerinde hizmet edeceklerdir." diye konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinde ve yaklaşık 600 ilçede yaz okullarının açıldığını aktaran Beşinci, "Yaklaşık 550 bin öğrencimiz başvuru yaptı. Beklentimiz bu sayının 600 bini aşması. Tamamen ücretsiz olan kurslarımıza bütün evlatlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz okuluna katılan ve bu yıl 5'inci sınıfa geçecek Su Akyıldız, program sayesinde hem eğlendiğini hem de dini bilgiler öğrendiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim, dualar ve temel dini konularda eğitim aldıklarını söyledi.

Yaz okulunu çok sevdiğini dile getiren Akyıldız, yaşıtlarını da programa katılmaya davet ederek, "Telefondan uzak, TÜGVA'ya yakın olalım" çağrısında bulundu.

Bu yıl 5'inci sınıfa geçen Elif Naz Yılmaz ise yaz okulunda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli etkinliklere katıldıklarını ifade etti.

Düzenlenecek şenlik, gezi ve sosyal faaliyetleri heyecanla beklediğini belirten Yılmaz, yaz okulunda arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiğini ve programın sona erecek olmasına şimdiden üzüldüğünü kaydetti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör