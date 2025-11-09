TÜGVA’lı gençler sabah namazında buluştu

İstanbul'un 39 ilçesinden sabah namazı için bir araya gelen TÜGVA'lı gençler, Teşvikiye Camii'nde buluştu. Sabahın nurunda omuz omuza saf tutan gençler, namazın ardından hep birlikte dua etti.

ÇORBA İKRAMI VE HATIRA FOTOĞRAFI

Programda, Hz. Ali'nin (r.a.) hikmet dolu hayatı ve örnek ahlakı anlatıldı, dualar edildi. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği buluşmada, birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. Namazın ardından gençlere, camii avlusunda sıcak çorba ikram edildi. Buluşma, yapılan sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

"GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK UMUDUMUZ"

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu şehrin gençliğiyle aynı kıbleye yönelmek, aynı duaya amin demek; İstanbul'un ruhunu en güzel haliyle hissetmektir. Gençlerimizin omuz omuza, gönül gönüle olduğu bu tablo, geleceğe dair en büyük umudumuzdur."