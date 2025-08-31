Haberler Yaşam Haberleri TÜİK'in 2022 Türkiye sağlık araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması kaçtır?
Giriş Tarihi: 31.8.2025 22:31 Son Güncelleme: 31.8.2025 22:32

Kim Milyoner Olmak İster'de " TÜİK'in 2022 Türkiye sağlık araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması kaçtır? “sorusunun yanıtı izleyenler tarafından da merak edildi. Peki, "TÜİK'in 2022 Türkiye sağlık araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması kaçtır?" İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı belli oldu!

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "TÜİK'in 2022 Türkiye sağlık araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması kaçtır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!

A-165

B-171

C-174

D-177

CEVAP: 174

