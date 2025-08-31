ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de soru ve yanıtı merak edildi. Yarışmacının açtırdığı "TÜİK'in 2022 Türkiye sağlık araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş üzeri kadınların boy ortalaması yaklaşık 162 cm iken erkeklerin boy ortalaması kaçtır?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de o sorunun cevabı!