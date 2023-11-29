Tüketici Hakem Heyeti Ne Kadar Sürede Karar Verir? Tüketici Hakem Heyeti Ne Zaman Sonuçlanır?

Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciler için özel güvenceye sahip olan bir kurumdur. Söz konusu kurum, tüketicinin hakkını savunarak satıcı ile tüketici arasında denge görevi görür. Bu uygulama ile tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçmek hedeflenir. Günümüze kadar söz konusu kuruma çok sayıda başvuru yapılmıştır. Başvuru süreci ile ilgili Tüketici Hakem Heyeti ne kadar sürede karar verir, başvuru ne zaman sonuçlanır gibi soruların cevabını incelemek gerekir.

Tüketici Hakem Heyeti Ne Kadar Sürede Karar Verir?

Tüketici Hakem Heyeti ile ilgili en çok merak edilen konu, bu kuruma yapılan başvuruların ne kadar sürede sonuçlanacağıdır. Söz konusu kuruma yapılan başvurular en geç 6 ay içinde sonuçlandırılır. Başvurunun niteliği dikkate alınarak kurum, yapılan başvuruyu inceleme süresini 3 ay daha uzatabilir.

Taraflar arasında yaşanan uyuşmazlığın aciliyeti göz önüne alınarak talebin öncelikli olarak görüşülmesine karar verilebilir. Bu kararı verecek olan yetkili Tüketici Hakem Heyeti başkanıdır. Yapılan değerlendirme ile başvuru öncelikli olarak görüşülebilir.

Tüketici Hakem Heyeti Ne Zaman Sonuçlanır?

Tüketici Hakem Heyeti kararı normal şartlar altında 6 ay içinde kararını açıklar. Heyetin kararına karşı 15 gün içinde ikamet edilen yerdeki tüketici mahkemesine itiraz başvurusu yapılabilir. İtiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir ve bağlayıcıdır. Kesinleşmiş karar neticesinde heyete tekrar bir başvuru yapılması söz konusu değildir. Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuruların e-devlet üzerinden takibi mümkündür. Panel üzerindeki TÜBİS üzerinden başvurunun ne aşamada olduğu takip edilebilir.