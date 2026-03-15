Tüketici uyuşmazlıklarında 183 bin dosya arabuluculukla sonuçlandı

Adalet Bakanlığı alternatif çözüm yollarını hukuk sistemine kazandırmasıyla birlikte toplumsal barışa büyük katkı sunuyor. Adalet Bakanlığı 28 Temmuz 2020'de tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuğu dava şartı haline getirdi. Böylece Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına girmeyen uyuşmazlıklarda vatandaşlar, arabuluculuk mekanizması sayesinde kısa sürede uyuşmazlıklarını çözme imkânına kavuştu. Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar tüketici uyuşmazlıklarında 183 bin 127 dosyada anlaşma sağlandı. Böylece en az 366 bin 254 vatandaş anlaşmazlıklarını mahkemeye gitmeden, el sıkışarak sulh içerisinde çözdü. Arabuluculuk süreçleri ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede sonuçlanıyor. Bu sayede hem vatandaşlar hızla çözüme ulaşabiliyor hem de yargının iş yükü önemli ölçüde azalıyor.

TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI İÇİN TİCARET BAKANLIĞIYLA İŞBİRLİĞİ

Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında yürütülen kurumsal iş birliğiyle tüketici hakları korunuyor ve uyuşmazlıklar etkin şekilde çözülüyor. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı tüketici uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla yargı sisteminde çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdi ve vatandaşların hak arama yollarına erişimi kolaylaştırdı.