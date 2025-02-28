Tükürüklü magandadan pişkin savunma! “Asıl mağdur olan ben ve yolcularım”

İstanbul'da minibüs şoförü Suphi S., trafikte tartıştığı cipin camına tükürdü. Olay dün Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte ciple, minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yolda aracını yan şekilde durdurarak cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı. Kadın sürücünün kullandığı cipin kapılarının kilitli olması üzerine cipin camına tüküren minibüs sürücüsü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar, cipin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şoför Suphi S., sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YOLCULARIMIN VE BENİM HAYATIMA KAST ETTİ"

Yaşanan olaya ilişkin ifadesi alınan maganda Suphi S., pişkin ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü Şirinevler-Kayaşehir dolmuş hattını kullanırken Başakşehir'de trafik ışıklarında bir araç solumda bekliyordu. Benim hattım dakikalık hat olduğundan ve yetişmem gerektiğinden bu şahıstan hızlı hareket ettim ve önüne geçtim. İleride sağda yolcu aldım ve bu şahsa yol verdim. Beni geçerek gitti, sonra önüme geçerek durdu. İlerlememi engelledi. Kornaya basıp selektör yaparak uyardım. Sonra ben de onun önüne geçtim. Kim olduğunu öğrenmek için de aracımdan inip yanına gittim. Kadın olduğunu ve video çektiğini gördüm. Fiziki müdahale etmedim. Sadece tükürerek tepki verdim ve aracıma bindim. Tükürdüğüm için pişmanım. Olaydan sonra beni sosyal medyada hedef göstermiş ve yüzlerce kişinin hakkımda kötü yorumlar yazdığını gördüm. Bu olaydan sonra minibüs bağlandı. Para cezası da yazıldı. Şahıs kendi lehine olan görüntüleri paylaşmış. Öncesini paylaşsa benim haklı olduğum görülecek. Sürekli önüme geçip dur-kalk yaparak yolcularımın ve benim hayatıma kast etti. Asıl mağdur olan ben ve yolcularım"