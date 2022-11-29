Haberler Yaşam Haberleri Tül Nasıl Ütülenir? Kırışan Tüller Kaç Derecede, Nasıl ve Hangi Ayarda Ütülenir?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:14 Son Güncelleme: 29.11.2022 10:14

Tül Nasıl Ütülenir? Kırışan Tüller Kaç Derecede, Nasıl ve Hangi Ayarda Ütülenir?

Tül nasıl ütülenir sorusu özellikle ev hanımlarının merak ettiği konulardan biridir. Kimi durumlarda tül perde ütülenir mi diye merak edenler de vardır. Bunun yanında tüller kaç derecede ütülenir araştırmasının da yapılması gerekir. Tüller uygun derecede yıkanarak kumaşın yıpranmasının da önüne geçilebilir. Doğal olarak tülleriniz daha uzun ömürlü olacaktır. Tüldeki kırışıklık nasıl giderilir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Tül Nasıl Ütülenir? Kırışan Tüller Kaç Derecede, Nasıl ve Hangi Ayarda Ütülenir?

Tül nasıl ütülenir diye merak ediyorsanız öncelikle ütünün derecesini iyi ayarlamanız gerekir. Tüller, hassas kumaş kullanılarak üretilir. Bu nedenle ütünün çok sıcak olması durumunda tüller zarar görecektir. Tüller kaç derecede ütülenir bilinmelidir. Tül perde ütülenir mi sorusunu merak eden de çok sayıda kişi vardır. Tüldeki kırışıklık nasıl giderilir ve tüller ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevapları yazımızın devamında.

Tül Nasıl Ütülenir?

Günümüz tekstil sanayinde üretimi yapılan çok sayıda tül çeşidi vardır. Bu tüllerin kumaş hassasiyeti de farklıdır. Tülün kumaş yapısı dikkate alınarak ütüleme için yapılacaklar belirlenmelidir. Tüller genel itibariyle hassas yapıda olduğundan çabuk kirlenir ve kırışır. Sık sık yıkanması gereken tüllerin ütülenme ihtiyacı da doğacaktır. Fakat tüllerinizi çamaşır makinenizin uygun program ayarında yıkarsanız ve makineden çıkar çıkmaz asarsanız ütüleme ihtiyacınız oluşmaz. Yine de tüllerinizi ütülemek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

• Tülleri yıkama sonrasında kurutma makinesinde değil, açık havada kurutmayı tercih edin.

• Tüller makineden çıktıktan sonra yavaş hareketlerle gerdirmeyi ve çırpmayı deneyin. Bu sayede kırışıklıkları azaltabilirsiniz.

• Tülleri mümkün olduğu kadar soğuk su ile yıkayın. Bu sayede tüllerinizin parlaklık kazanmasını sağlayabilirsiniz.

• Ütüyü en hassas ayara getirerek ütüleme işlemini yapın.

• Tülleri düzgün bir şekilde ütü masasına serin.

• Ütüyü mümkün olduğu kadar kısa süre tülün üzerinde tutun.

• Tülleri dikey olarak ütülemek, pratiklik açısından çok önemlidir. İşlem kısa süre içerisinde sonlanacaktır.

Tüldeki Kırışıklık Nasıl Giderilir?

Tüllerinizdeki kırışıklıkları gidermek için tülleri yerinde ütülemeyi de düşünebilirsiniz. Tülleri kornişe astıktan sonra yukarıdan aşağı şekilde sadece buhar verin. Buharın yoğunluğu, kırışıklıkların da kısa sürede giderilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle buhar makinesi özelliği olan ütüler de tercih edilebilir.

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Tül Nasıl Ütülenir? Kırışan Tüller Kaç Derecede, Nasıl ve Hangi Ayarda Ütülenir?
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