Tül Perde Kaç Derecede Yıkanır ve Sıkılır? Güneşlik ve Perdeler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Perde kaç derecede yıkanır bilinmesi gereken bir konu, çünkü perdeler oldukça hassas kumaşlar olduğu için yıkanırken özellikle tül perdeler hangi programda yıkanır ya da tül perde kaç dakikada yıkanır bilmek gereklidir. Çok kirli tüller nasıl yıkanır sorusu ise püf noktaları ile cevaplanabilir. Tül perde kadar sık kullanan güneşlik perdeler ise kumaş olarak farklı oldukları için, yıkama sırasında ısı ve program değişikliği yapılmalıdır. Peki, güneşlik perde 90 derecede yıkanırsa ne olur ? Gelin detaylı bilgileri hep birlikte ele alalım.

Tül Perde Kaç Derecede, Hangi Programda Yıkanır?

Evlerimizin vazgeçilmez süsü perdeler kuşkusuz ki dekorasyonda en büyük rolü oynayan aksesuarlardan biridir. Ev temizliği yapılırken mutlaka elden geçirilen perdeler ne kadar temiz olursa ev o kadar ferah ve taze gözüktüğü bir gerçek. Hele de kış aylarında kalorifer ve sobaların yanması nedeniyle is çeken perdeler zamanla kirlenip, rengi değişerek ev halkının gözüne batıyor, bu durumda tül perdeleri yıkamaya girişen ev hanımları ve ev işleriyle meşgul olan bireyler perde nasıl, hangi programda ve kaç derecede yıkanır merak etmektedir. Tül perdelerin nasıl yıkandığına dair bütün bilgilerin ve püf noktaları sizler için şöyle sıralayabiliriz;

• Öncelikle yıkanacak olan tül perde, hafifçe silkelenmeli üzerindeki tozlardan arınmalıdır.

• Tül perdeler makineye asla tortop halde koyulmamalıdır.

• Perdeler makineye, çok sıkı olmayacak şekilde katlanıp o şekilde koyulmamalıdır.

• Çamaşır makinesinde varsa tül perde programı, yoksa hassas ya da narin programları seçilmelidir.

• Su ısısı 40 derecenin üstünde olmamalıdır.

• Çamaşır makinesinde ilave su alternatifi varsa, tül perde yıkanırken seçilmelidir. Perdeler bil suda çok daha iyi yıkanacaktır.

• Perdeler bembeyaz ise bir iki damla çamaşır suyu eklenebilir, ama perdeler renkli ise (bej, ekru, krem de dahil) kesinlikle çamaşır suyu konmamalı.

• Beyaz perdeler yıkanırken deterjanla beraber çamaşır sodası eklemek faydalı olacaktır. Bu yöntemle, perdeler çok daha temiz ve canlı bir beyazlığa sahip olur.

• Tül perdeler kumaşları itibari ile çok hassas, çabuk kırışmaya müsait oldukları için sıkma işlemi için kesinlikle ama kesinlikle 600 devirin üzerine çıkılmamalı.

• Normalden daha kirli ya da çok kirli tül perdeler, varsa makinenin suda bekletme programında 1 saat kadar çamaşır sodalı suda bekletildikten ya da leğen içinde çamaşır sodalı suda yine 1 saat bekletildikten sonra yıkanmalıdır.

Güneşlik Perde Nasıl, Kaç Derecede Yıkanır?

Tül perdelerin takım aksesuarı olan güneşlik perdeler kullanım yönünden birçok işe yaramaktadır. Sıcak havalarda güneş ışığını, soğuk havalarda camlardan sızan serin havayı engelleyen güneşlik perdeler kumaş yapısı ile tül perdelerden farklıdır. Çok daha sıkı ve kalın dokunmuş kumaşlardan yapılan güneşlik perdeler yıkanırken de tül perdeden ayrı yıkanması gerekir. Güneşlik perdeler yıkanırken sık yapılan hatalardan birisi, yüksek ısı tercih edilmesidir. Güneşlik perde en fazla 40 derecede, hassas ve narin programlarda yıkanmalıdır. Eğer güneşlik perde saten ve benzeri bir kumaştan ise kesinlikle 30 derecenin üzerine çıkılmamalı. Ayrıca çamaşır makinesi 600 devirin üzerinde ayarlanmamalıdır.