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Giriş Tarihi: 5.12.2022 12:08

Tülay Güçevin’i ezerek öldürdüler: Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum!

Ankara'da 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Tülay Güçevin, yol kenarından darp edildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldü. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, kadının katilleri otomobilin çamurluğundaki hasar ve kan izlerinden tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden otel işletmecisi C.S.D., alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Tülay Güçevin’i ezerek öldürdüler: Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum!

Ankara'nın Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİL İLE ÜZERİNDEN GEÇTİLER
İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi. Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamınad otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirledi. C.S.D. alkollü olduğundan dolayı olayı hatırlamadığını ifade ederken, Jandarma Komutanlığı ekipleri C.S.D. (32) ve S.M.S'yi (28) gözaltına aldı.

Zanlıların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Tülay Güçevin’i ezerek öldürdüler: Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum!
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