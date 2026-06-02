Tüm Bel-Sen’den Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal’a sert tepki! İstifa mı görevden alma mı?

Karşıyaka Belediyesi'nde memurların toplu iş sözleşmesi ve sosyal denge tazminatlarından kaynaklanan hakların belediye yönetimi tarafından geri çekilmesi girişimlerine karşı çalışanların sürdürdüğü eylemler sonrası ortaya atılan görevden alma iddiaları tartışma yarattı. Belediye çatısı altında görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube yaşananlara tepki gösterdi.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada istifa ettikleri öne sürülen birim müdürlerinin çalışanların haklarını savundukları için görevden alındıklarına ilişkin iddialara dikkat çekildi. Doğruysa bu durumunu kabul edilemez bir durum olduğunu belirten sendika, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın açıklama yapıp kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini savundu.

EMEKÇİLER KARARLI BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜ

Karşıyaka Belediyesi'nde çeşitli birimlerde görev yapan memurların toplu iş sözleşmesi ve sosyal denge tazminatlarından doğan haklarının belediye yönetimi tarafından geri çekilmesi girişimine karşı günlerce demokratik ve meşru eylemler gerçekleştirildiğine dikkat çeken sendika: "Bu süreçte emekçiler, kazanılmış haklarının korunması için kararlı bir mücadele yürütmüştür. Son günlerde kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, Sağlık İşleri Müdürü Hatice Ergüven ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Tuğba Akdağ'ın belediye yönetimi tarafından yapılan toplantılarda memur ve işçilerin haklarını savundukları gerekçesiyle görevlerinden alındıkları iddia edilmektedir. Bu iddiaların doğru olması halinde söz konusu uygulama yalnızca bir idari tasarruf olarak değerlendirilemez; aynı zamanda emekçilerin haklarını savunma iradesine yönelik bir müdahale anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

KABUL ETMİYORUZ

Kamu hizmetlerinin niteliğini koruyan, çalışanların haklarını savunan ve çalışma barışını gözeten yöneticilerin cezalandırılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken sendika, "Kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin temel sorumluluklarından biri, çalışanların hak ve hukukunu gözetmek, adaletli ve demokratik bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sunmaktır. Emekçilerin haklarını savunmanın görevden alma gerekçesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kamu çalışanlarının ve işçilerin haklarını savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPIP KAMUOYUNU AYDINLATMALI

Açıklamada ayrıca Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a da çağrıda bulunan sendika yönetimi, "Sayın başkandan kamuoyunda oluşan soru işaretlerini giderecek açıklamalar yapmasını; çalışma yaşamında demokratik katılımı, ifade özgürlüğünü ve emekçilerin haklarını esas alan bir yaklaşım benimsenmesini bekliyoruz" İfadelerine yer verildi.