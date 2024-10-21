Tüm Türkiye ormanlar için el ele verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye genelinde gençler ve gönüllülerin katılımıyla eşzamanlı orman temizliği yapıldı. Ülke genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak dün yapılan sonbahar temizliği Kırşehir'in Kent Ormanı'nda da yapıldı.Üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumlarının da destek verdiği organizasyonda gönüllüler, doğaya zarar veren atıkları topladı. Çöpleri toplamak için gelen bir vatandaş, "Ormanlarımızı temizliyoruz. Bir sürü çöp bulduk, cam şişeler, yiyecek atıkları gibi. Böyle olmaması gerekiyor. İnsanlar gezip görmek için buraya geldiğinde bu manzarayla karşılaşmamalı. Lütfen duyarlı olalım Temiz çevre, temiz nefes" ifadelerini kullandı.