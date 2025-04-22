Tummy Time Nedir? Tummy Time Egzersizleri Günde Kaç Dakika Yapılır, Kaç Aylıkken Başlanır?

Bebeklerin kas gelişimini desteklemek, motor becerilerini geliştirmek ve genel fizyolojik dengeyi sağlamak amacıyla uygulanan egzersizler bebeklik döneminin vazgeçilmezlerindendir. Uyku ve beslenme kadar elzem olan bu egzersizler arasında Tummy Time çalışmaları dikkat çeker. Bu noktada Tummy Time nedir ve Tummy Time egzersizleri günde kaç dakika yapılır, kaç aylıkken başlanır anne babaların merak ettiği soruların yanıtları olarak ön plana çıkmaktadır.

Tummy Time Nedir?

Tummy Time bebeğin uyanık olduğu sürelerde karın üstü pozisyonda yere yatırılmasıyla gerçekleştirilen bir egzersiz biçimidir. Bu pozisyon sayesinde bebek başını kaldırmaya, omuz kaslarını çalıştırmaya ve sırt kaslarını güçlendirmeye başlar. Bu egzersizin temel amacı yer çekimine karşı koyarak kas aktivitesini artırmak ve motor becerileri teşvik etmektir. Tummy Time uygulaması aynı zamanda baş düzleşmesi gibi ortopedik sorunların önüne geçilmesine de yardımcı olur.

Tummy Time egzersizleri yalnızca fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda bilişsel ve duyusal gelişimi de destekler. Bebeğin çevresini gözlemlemesi, oyuncaklara yönelmesi ve anne babası ile göz teması kurması bu süreçte son derece etkili olur. Günlük rutine dahil edilen bu basit ancak etkili uygulama bebeğin ilerleyen dönemlerde oturma, emekleme ve yürüme gibi fiziksel becerileri daha kolay kazanmasını sağlar.

Bebek Kaç Aylıkken Tummy Time Egzersizlerine Başlanır?

Uzmanlar Tummy Time egzersizlerine bebek doğduktan sonraki ilk haftalarda başlanmasını önermektedir. Genellikle bebek 1 haftayı geçtiğinde ya da 2 haftalık olduğunda gözetim altında ve kısa sürelerle bu egzersize başlanabilir. Elbette ki bu süreçte bebeğin konforu, güvenliği ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Başlangıçta sadece birkaç dakika süren seanslarla egzersizlere başlamak, zamanla süreyi ve sıklığı artırmak açısından uygundur. Tummy Time egzersizleri özellikle bebek 2 ila 3 aylık olduğunda daha bilinçli şekilde yapılmaya başlanabilir. Çünkü bebek ikinci ayını doldurduğu dönemde başının kontrolü artmış olacağı ve etrafına yönelme isteği güçlenmiş hale geleceğinden egzersizin verimliliği de artacaktır.

Tummy Time Egzersizleri Günde Kaç Dakika Yapılır?

Tummy Time egzersizlerinin süresi bebeğin yaşına ve toleransına göre değişkenlik gösterebilir. Yeni doğan döneminde bu süre 30 saniyeden başlarken birinci aydan sonra 1 dakikaya çıkartılır. İlerleyen aylarda ise bu uygulamaların toplamda günde 20 ila 30 dakikaya kadar çıkarılması önerilir. Uzamanlar tarafından bu sürenin tek seferde değil, gün içine yayılarak kısa seanslar hâlinde yapılması tavsiye edilir.

Egzersiz sırasında bebeğin altına yumuşak bir örtü serilmeli ve mutlaka gözetim altında tutulmalıdır. Ayrıca Tummy Time uygulaması boyunca bebeğin dikkatini çekmek amacıyla renkli oyuncaklar kullanılabilir ya da ebeveynler bebekle yüz yüze gelerek göz teması kurabilir. Bu sayede egzersiz hem güvenli hem de eğlenceli bir deneyime dönüşür.

Düzenli yapılan Tummy Time egzersizleri bebeğin boyun, sırt ve omuz kaslarını güçlendireceği gibi baş kontrolünün sağlanmasına da yardımcı olur ve hatta bebeğin vücut koordinasyonunu artırır. Aynı zamanda sindirim sistemine destek olarak gaz sancılarının azalmasına da destek olabilir. Tummy Time egzersizlerinin ileride gelişebilecek duruş bozukluklarını ve gelişimsel gecikmeleri önlemede etkin bir rolü vardır.