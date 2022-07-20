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Giriş Tarihi: 21.7.2022

Tunca kurudu, çeltikçi endişeli

Edirne’de Tunca Nehri’nde su seviyesi geçen yıla oranla yüzde 50 düştü. Nehri otlar kapladı, kum adacıkları oluştu. Çeltik üreticileri “Gözümüz nehirde” diyor

DHA
Tunca kurudu, çeltikçi endişeli
Edirne'de bölgenin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde su seviyesindeki düşüş, nehri kuruma noktasına getirdi. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kirişhane ölçüm istasyonu verilerine göre geçen yıl bu dönemde 7 metreküp/ saniye akan nehrin, bu yıl son yapılan ölçümlerde 3 metreküp/saniye olarak ölçüldüğünü belirtti. Tarihi Tunca Köprüsü'nün olduğu bölümde, nehrin ortasında, kum adacıkları ve öbek şeklinde otların çıktığı görüldü. Bataklığa dönen nehir görüntüsü üreticileri korkuturken, uzmanlar su seviyesindeki düşüşün, mevsim yağışlarının yetersiz oluşundan ve tarımda yanlış sulamadan kaynaklandığını belirtti.

'BİZİM İÇİN KORKU VERİCİ'
Türkiye'nin yüzde 61 çeltik üretiminin yapıldığı Edirne'de, Tunca Nehri'ndeki su düşüşü, suda yetişen çeltiğin üreticisini de tedirgin etti. Kentteki üreticiler, bölgedeki sorunların kalıcı çözümü için yetkililerden baraj yapılmasını istiyor. Edirne merkeze bağlı Avarız köyünden çeltik üreticisi Mesut Çakır, "Çeltik yeterli su alamadığı zaman yapılan bunca emek, masraf boşa gitmiş olur. Bir daha seller de gelse, Tunca Nehri de taşsa çeltik kurumuş olur. Bu da bizim için iflas demektir" dedi. Çakır, "2 yıl önce böyle bir sıkıntıyı yaşadığımızda hükümetimiz devreye girip Bulgaristan yetkilileriyle bir anlaşma yapıp bizim su ihtiyacımızı karşılamışlardı. Yine öyle bir sıkıntıya düşersek bunun bir an önce en azından ön görüşmelerinin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Tunca kurudu, çeltikçi endişeli
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