Haberler Yaşam Haberleri Tuncay Özkan’ın “Okçular Vakfı’na 60 milyon ödenek ayrıldı” yalanı elinde patladı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 13:34 Son Güncelleme: 19.1.2022 13:38

Tuncay Özkan’ın “Okçular Vakfı’na 60 milyon ödenek ayrıldı” yalanı elinde patladı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Tuncay Özkan’ın “Okçular Vakfı’na 60 milyon ödenek ayrıldı” yalanı elinde patladı

“Okçular Vakfı’na 60 milyon ödenek ayrıldı” diyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan çok sert bir yalanlama geldi. Başkan Yıldız sosyal medya hesabından Özkan’a seslenerek, “Sayın Tuncay Özkan, hodri meydan. Başkanı olduğum Okçular Vakfı’na ayrıldığını iddia ettiğiniz ödeneği 24 saat içinde ispatlamazsanız sizi iftiracı, yalancı ilan edeceğim. Siz alçak saldırılara devam edeceksiniz, biz de olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutmaya devam edeceğiz!” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nin kar altında kaldığını görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi'nin yolları tuzla açmadığını ve çalışmadığını iddia etti.

OKÇULAR VAKFI'NA "60 MİLYONLUK ÖDENEK" YALANI

CHP'li Özkan sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Okçular Vakfı için Şahinbey Belediyesi'nin 60 milyon ödenek ayırdığını ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ise bir logo için 760 bin lira harcadığını ileri sürdü.



Özkan şu ifadeleri kullandı: "Görüntüler Gaziantep Şahinbey'den. Hani şu AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin Okçular Vakfı için 60 milyon ödenek ayırdığı yer. AKP'li Gaziantep Büyükşehir de eksik kalır mı? Onlar da logoya 760 bin lira harcamıştı. Tuza para kalmadı haliyle. Vatandaşın hali ortada. Eserinizle övünün"

"ÖDENEĞİ 24 SAAT İÇİNDE İSPATLAMAZSANIZ SİZİ İFTİRACI, YALANCI İLAN EDECEĞİM"

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Özkan'ın sosyal medya hesabından Okçular Vakfı'na Şahinbey Belediyesi'nin 60 milyon ödenek ayırdığına dair sözlerini sert bir şekilde yalanladı. Okçular Vakfı Başkanı Yıldız resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Tuncay Özkan, hodri meydan. Başkanı olduğum Okçular Vakfı'na ayrıldığını iddia ettiğiniz ödeneği 24 saat içinde ispatlamazsanız sizi iftiracı, yalancı ilan edeceğim. Siz alçak saldırılara devam edeceksiniz, biz de olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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Tuncay Özkan’ın “Okçular Vakfı’na 60 milyon ödenek ayrıldı” yalanı elinde patladı
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