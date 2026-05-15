Tunceli merkezli 100 milyonluk dolandırıcılık operasyonu: “Faizsiz kredi” çetesi çökertildi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Asayiş Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen "Planlı Projeli Çalışma" kapsamında şüpheliler yaklaşık 3 ay boyunca takip edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları, vatandaşlara "faizsiz kredi" vaadinde bulunarak mobil bankacılık işlemleri üzerinden dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi. Şebekenin banka hesaplarında yaklaşık 100 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, 11 Mayıs 2026 tarihinde Antalya, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

ÇETE LİDERİ 21 YAŞINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç organizasyonunda yönetici konumunda olduğu değerlendirilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında yer alan ve örgütün lideri olduğu öne sürülen M.K.K.'nin 2005 doğumlu olduğu ve hakkında 25 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Örgütte "saha sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen S.Ç.'nin 2006 doğumlu, "IBAN temincisi" olduğu değerlendirilen İ.Ö.'nün ise 2004 doğumlu olduğu belirtildi. "Telefon ve hat temincisi" olarak görev yaptığı iddia edilen diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN VATANDAŞLARA UYARI

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kendilerini banka personeli olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, mobil bankacılık üzerinden işlem yaptırmak isteyen kişilere itibar edilmemesi, hiçbir şifre, SMS doğrulama kodu veya banka onay bilgisinin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

