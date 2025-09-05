Tunceli’de ‘Bir Anadolu Şenliği’

Tunceli'de 5-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" başladı. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile Vali Şefik Aygöl katıldı. Munzur Çayı kıyısında gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Yardımcısı Çam, şenliğin kültür, sanat ve tarihle dolu dolu geçeceğini, gelecek yıllarda diğer illerde de devam edeceğini söyledi. Tunceli Valisi Aygöl ise, kentteki huzur ortamına dikkat çekerek, etkinliğin Anadolu'nun birlik ve beraberliğini yansıttığını belirtti. Şenlikte sevilen sanatçılar konser verirken, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyun sahneleyecek, Gezen Sinema Tırı ise ilçelerde sanat ve tarihi tanıtacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkaracak.