Tunceli’de boynuzsuz erkek yaban keçisi görüntülendi

Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve iki boynuzu da olmayan erkek yaban keçisi, Muzaffer Akyüz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Çiftleşme nedeniyle zirvelerden aşağı inen boynuzsuz erkek yaban keçisi daha sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.

Uzun yıllardır kentte doğa fotoğrafçılığı yaptığını ve çok sayıda yaban hayvanını görüntülediğini söyleyen Muzaffer Akyüz, "Daha önce bazı uzuvlarını kaybetmiş yaban hayvanı gördüm ancak ilk defa çift boynuzunu kaybetmiş bir erkek keçi görüyorum. Çünkü bu keçileri ihtişamlı gösteren boynuzları. Muhtemelen bir kavgada, yabani bir hayvan saldırısında veya düşme nedeniyle boynuzlarını kaybettiğini düşünüyorum" dedi.