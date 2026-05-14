Tunceli’de dolu yağışı etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

Tunceli'de etkili olan dolu yağışı, Ovacık-Hozat karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu nedeniyle yol kısa sürede beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış sonrası sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede etkili olan dolu yağışının ardından yol kenarları ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Tunceli il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, sel, dere taşkını ve su baskını, yüksek kesimlerde ani kar erimesi, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan, hortum riski oluşması muhtemel risklerdir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.