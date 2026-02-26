Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'de eğitime kar engeli: 3 ilçede okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 21:27 Son Güncelleme: 26.02.2026 21:50

Tunceli'de eğitime kar engeli: 3 ilçede okullar tatil edildi

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 3 ilçede eğitim ve öğretimin tatil olduğu açıklandı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

