Tunceli’de şüpheli ölüm

Olay, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık Köyü Ağveren Mezrası'nda meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Mehmet Tekin'i evinin 100 metre ilerisinde hareketsiz şekilde gören yakınları durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Mezraya giden ekipler, yüzü parçalanmış halde olan Tekin'in öldüğünü belirledi. Yanında av tüfeği bulunduğu öğrenilen Tekin'in ayı saldırısında ölmüş olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.