Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de şüpheli ölüm
Giriş Tarihi: 2.9.2025 12:27 Son Güncelleme: 2.9.2025 12:29

Tunceli’de şüpheli ölüm

Tunceli’nin Hozat ilçesinde Mehmet Tekin (56) isimli vatandaş, evinin 100 metre ilerisinde yüzü parçalanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken Tekin’in ayı saldırısında ölmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de şüpheli ölüm

Olay, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık Köyü Ağveren Mezrası'nda meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Mehmet Tekin'i evinin 100 metre ilerisinde hareketsiz şekilde gören yakınları durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Mezraya giden ekipler, yüzü parçalanmış halde olan Tekin'in öldüğünü belirledi. Yanında av tüfeği bulunduğu öğrenilen Tekin'in ayı saldırısında ölmüş olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli’de şüpheli ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz