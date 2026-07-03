Tunceli’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Halvori Gözeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 23 AFN 923 plakalı otomobil ile 62 AC 553 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 52 yaşındaki Ali İhsan Kandil hayatını kaybederken, 13 yaşındaki İhsan Ç.K, 13 yaşındaki Altan R.K., 18 yaşındaki Özgen T.K., 48 yaşındaki Kemal M. ile 39 yaşındaki Ahmet Ç.'nin genel durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.