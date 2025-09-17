Tunceli’de yangının evleri sıçraması son anda önlendi

Yangın, Nazımiye ilçesine bağlı Beytaşı Köyü'nde evlere çok yakın bir noktada meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapılırken 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Hızlıca olay yerine giden Nazımiye Belediyesi İtfaiye ekipleri köylülerin de yardımıyla yangının evlere sıçramasını önledi.

İhbar üzerine köye 112, Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri gönderildi. Ormanlık alana doğru yayılan yangına, yerden ekiplerin müdahalesi sürerken helikopter de havadan çalışmalara destek veriyor.