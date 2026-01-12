Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Salı Tunceli Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!
Tunceli’de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde yağışın yer yer artması beklenirken, öğrenciler ve veliler kar tatiline ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Salı günü Tunceli Valiliği’nden kar tatiliyle ilgili bir açıklama geldi mi? İşte detaylar…

Yurdun birçok noktasında etkisini sürdüren kar yağışı, tatil beklentilerini de beraberinde getirdi. Tunceli'de öğrenciler ve veliler, hava koşulları nedeniyle okullara ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Tunceli'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü de ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ AÇIKLADI!

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan, 13 Ocak Salı günü, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

