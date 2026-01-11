Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 12 Ocak Pazartesi Tunceli’de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:24 Son Güncelleme: 11.01.2026 18:25

Doğu Anadolu’da etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, okullarla ilgili belirsizlikleri beraberinde getirdi. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için doğu illerinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, gözler Valiliklerden yapılacak resmi duyurulara çevrildi. Peki, Tunceli’de yarın okullar tatil mi?

Kış şartlarının ağırlaştığı Tunceli'de öğrenciler, veliler ve öğretmenler "yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve hava tahminleri yakından izlenirken, kar tatili kararına ilişkin net bilginin Valilik açıklamalarıyla kesinlik kazanması bekleniyor.

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

