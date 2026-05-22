Tunceli’de yasa dışı bahis ağına dev darbe: 274 milyonluk işlem hacmi!

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve finansal incelemelerde, şüphelilerin başkalarına ait banka ve hesap kartlarını belirli ücretler karşılığında satın aldıkları, kiraladıkları, bu hesapları yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın transferinde kullandıkları belirlendi.