Tuncelililerin uzun yaşam sırrı: Temiz hava ve doğal beslenme

Türkiye'de son yıllarda yapılan araştırmalarda en uzun yaşam süresinin Tunceli'de olduğu tespit edildi. Kentte 65 yaş üstü 14 bin 540 vatandaşın bulunurken, bu oran nüfusun yüzde 17.4'üne tekabül ediyor. 3 bin 538 olan 80 yaş üzeri vatandaş sayısı ise nüfusun yüzde 4.1'ine denk düşüyor. Yaklaşık 81 yıl yaşam süresine sahip Tuncelililer, bunun sırrını kentin temiz havası, suyu ile doğal beslenme alışkanlıklarına bağlıyor. Resmi yaşı 92 olan Cemile Çakır'ın kızı Gülizar Çakır, annesinin ufak tefek şeyler dışında herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dikkat çekerek, "Annem kemik ölçümünde 107 yaşında çıktı. Bunun sırrı yağ, çökele, gulik, zembul yani doğal beslenme. Dışarıdan bir şey yedirmiyorum" dedi.