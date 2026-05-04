Tunceli–Ovacık karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 4.05.2026 11:40

Tunceli’de etkili olan yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Munzur Vadisi’nde etkisini artıran sağanak yağmur sonrası Munzur Suyu’nun debisi hızla yükseldi. Taşkın nedeniyle Tunceli–Ovacık karayolunda ciddi hasar meydana geldi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Yetkililerden alınan bilgilere göre, sel sularının yolu tahrip etmesi sonucu bazı kesimlerde asfalt çöktü, taş ve toprak yığınları yolu kapladı. Güvenlik gerekçesiyle Tunceli–Ovacık karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için temizlik ve onarım çalışmalarına başlarken, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarı yapıldı. Öte yandan, Munzur Suyu'nun taşkın riskinin devam ettiği, vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları gerektiği bildirildi.

