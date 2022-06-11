Tuncer Gülensoy kimdir, öldü mü, neden vefat etti? Prof. Dr. Tuncer Gülensoy hayatı, kitapları ve çalışmaları

TUNCER GÜLERSOY ESERLERİ VE ÇALIŞMALARI

Türk Halk Edebiyatı (yayına hazırlama., 1978), Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası (1981), Prof. Dr. Ahmet Temir'in Hayatı ve Eserleri (1983), Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma (inceleme-sözlük, 1983), Trabzon Yöresi Türküleri / Türküler ve Atma Türküler (1985), Çerçeve Programa Göre Hazırlanmış Türkçe Ders Notları I-II (1985-86), Doğu Anadolu Osmanlıcası (1986), Die Bemerkungen Über die Lebende Türkische Sparche in den Nomandenstammen (1987), Kütahya ve Yöresi Ağızları (1988), Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları (1989), Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri (1992), Türkçe Dersleri (1992), Tunceli ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1992), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağızları Üzerine Düşünceler (1993), Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme (1993), Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1994), Türkçe'nin Etimolojik Sözlüğü (1994), Orta Asya'dan Kırım'a (1994), Türkçe El Kitabı (1994), Eski Yazı ve Osmanlıca Dersleri 1 (1994), Anadolu Türk Yer Adları Kılavuzu (1994), Manas Destanı (2002), Türkiye Türkçesi Ağızları (2003).