Haberler Yaşam Haberleri Tünel kapatıp halay çekenlere ceza yazıldı
Giriş Tarihi: 30.6.2024 11:10 Son Güncelleme: 30.6.2024 11:20

Tünel kapatıp halay çekenlere ceza yazıldı

İstanbul Üsküdar’daki Lİbadiye Çamlıca tüneli trafiğe kapatıp halay çeken düğün konvoyuna Sivil Trafik ekiplerince ceza yazıldı. Ekipler tespit ettiği 8 araç sürücüsüne saygısızca araç kullanmaktan toplam 17 bin 940 lira ceza kesti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tünel kapatıp halay çekenlere ceza yazıldı

Üsküdar Çamlıca Libadiye tünelinde geçtiğimiz hafta bir düğün konvoyunda seyreden araçlar tam tünel içine geldiklerinde araçları yol ortasında bırakıp indiler bir de halay çekmeye başladılar. O anların videosu sosyal medya üzerinden paylaşılınca Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Görüntülerde sürücüler tek tek tespit edildi.

Araç sürücüsüne saygısızca araç kullanmaktan 690'ar bin lira, ayrıca konvoy yapmaktan 690'ar bin lira ceza yazıldı. Toplamda 17 bin 940 lira ceza yazılan araç sürücülerine ayrıca adli işlem de başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tünel kapatıp halay çekenlere ceza yazıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA