Tünel kapatıp halay çekenlere ceza yazıldı

Üsküdar Çamlıca Libadiye tünelinde geçtiğimiz hafta bir düğün konvoyunda seyreden araçlar tam tünel içine geldiklerinde araçları yol ortasında bırakıp indiler bir de halay çekmeye başladılar. O anların videosu sosyal medya üzerinden paylaşılınca Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Görüntülerde sürücüler tek tek tespit edildi.

Araç sürücüsüne saygısızca araç kullanmaktan 690'ar bin lira, ayrıca konvoy yapmaktan 690'ar bin lira ceza yazıldı. Toplamda 17 bin 940 lira ceza yazılan araç sürücülerine ayrıca adli işlem de başlatıldı.