Tünel oyuncuları ve konusu: Tünel filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Tünel filmi oyuncuları ve konusu, korku ve gerilim filmi seven izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2021 yılı Norveç yapımı film, geçen senin en sevilen filmleri arasında yer aldı. Bu sebepler Tünel oyuncuları ve konusu ne, nerede çekildi, orjinal ismi ne gibi sorular sürekli olarak araştırılmakta. İşte Tünel oyuncuları ve konusu!
TÜNEL FİLMİ KONUSU
Bir kamyon, Norveç dağlarında bulunan bir tünelden geçtiği sırada kaza yapar. Kazanın ardından kamyondan sızan yakıt büyük bir patlamaya neden olur. Bu sırada tünelin içinde bulunan insanlar tünelde mahsur kalır. Yoğun duman altında kalan insanlar, kendilerini bir anda yaşam savaşı içinde bulurlar. Kar fırtınası nedeniyle tünele ulaşmakta zorlanan kurtarma ekipleri ise zamana karşı yarışmaktadır.