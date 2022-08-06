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Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:44

Tünel oyuncuları ve konusu: Tünel filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

2021 yapımı Norveç aksiyon ve korku filmi Tünel, Show TV ekranlarında yayınlanacak. PAL Oie’nin yönettiği yapımın orijinal adı Tunnelen’dir. Show TV’nin haziran ayında da gösterime soktuğu Tünel filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Özellikle geçtiği yerler yüzünden Tünel nerede çekildi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Tünel oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

Tünel oyuncuları ve konusu: Tünel filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, vizyon tarihi ne?

Tünel filmi oyuncuları ve konusu, korku ve gerilim filmi seven izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2021 yılı Norveç yapımı film, geçen senin en sevilen filmleri arasında yer aldı. Bu sebepler Tünel oyuncuları ve konusu ne, nerede çekildi, orjinal ismi ne gibi sorular sürekli olarak araştırılmakta. İşte Tünel oyuncuları ve konusu!

TÜNEL FİLMİ KONUSU

Bir kamyon, Norveç dağlarında bulunan bir tünelden geçtiği sırada kaza yapar. Kazanın ardından kamyondan sızan yakıt büyük bir patlamaya neden olur. Bu sırada tünelin içinde bulunan insanlar tünelde mahsur kalır. Yoğun duman altında kalan insanlar, kendilerini bir anda yaşam savaşı içinde bulurlar. Kar fırtınası nedeniyle tünele ulaşmakta zorlanan kurtarma ekipleri ise zamana karşı yarışmaktadır.

TÜNEL FİLMİ OYUNCULARI

Thorbjørn Harr, Mikkel Bratt Silset, Lisa Carlehed, Peter Førde oyuncu kadrosunda bulunuyor.

TÜNEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tünel filmi Norveç'te çekildi.

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Tünel oyuncuları ve konusu: Tünel filmi oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi, vizyon tarihi ne?
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