Tünelde infazın sebebi kız meselesi çıktı

Ankara Keçiören'de geçtiğimiz gün tünelde meydana gelen ve Bekir Kulaksız'ın (19) yaşamını yitirdiği, yanındaki arkadaşı Burak Yılmaz'ın yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre Satılmış İzzet İliman (24), kardeşi Bekir İliman'ın kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir Kulaksız ve Burak Yılmaz'la konuşmak için buluştu. Araçta çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İliman, yanında getirdiği pompalı tüfekle Bekir Kulaksız'ı öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli İliman ve araç sürücüsü İrfan Göçer yakalandı.Yapılan incelemede, suç aleti pompalı tüfeğin aracın kaput kısmına gizlendiği belirlendi. Şüpheli İliman ve ölen Kulaksız'ın ise suç kayıtları olduğu öğrenildi.