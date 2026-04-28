Tünelde kaza: 7 Yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Erzurum kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Tünelde seyir halinde olan Mehmet Şahin yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada kamyonet sürücüsü Mehmet Şahin ile araçta bulunan Orhan B., Şenol A. ve Murat Ö. diğer araçta bulunan sürücü Ali Fuat Beyaz ile yolcular Doğan Ü. ve Seçkin Ö. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.