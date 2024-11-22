Tünele girmek üzere olan İETT otobüsünde çıkan yangın korkuttu

Şişli'de yolcularını duraklara bırakılmasından sonra içerisinde yolcu bulunmayan seyir halindeki İETT otobüsü Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde seyir halindeyken arka kısmındaki motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girmeden meydana gelen yangını fark eden otobüs şoförü hemen otobüsü durdurarak dumanların ve alevlerin çıktığı motor kısmına yangın tüpüyle yangına müdahale etti.

Otobüs şoförü ile çevredeki araç sürücülerinin ilk müdahalede bulunduğu yangına haber verilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otobüsün arka bölümün yoğun duman oluşurken, çevredekilerin de yardımıyla yangın tüpü müdahale edilerek çıkan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, tünel girişinin gerisinde trafik yoğunluğu oluştu. Yangın nedeniyle motor bölümünde hasar meydana gelen otobüsün bulunduğu yerden götürülmesi için olay yerine çekici çağırılarak servise çekildi.