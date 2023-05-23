Tüp bebekte yeni umut

20. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Kongresi'nde, tüp bebek alanında yapılan yeni çalışmalar, paylaşıldı. Kongerede düzenlenen basın toplantısına TJOD İkinci Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, TJOD Yönetim Kurulu Saymanı Prof. Dr. Gazi Yıldırım ve TJOD Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran da katıldı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, SABAH Sağlık Editörü Gül Kireklo'ya yeni nesil hücresel tedavileri anlattı. Prof. Dr. Tıraş "Eksozomlar, kadın ve erkek kısırlığının tedavisinde çığır açacak yeni gelişme olarak adlandırılıyor" dedi. Prof. Dr. Tıraş, "Eksozomlar, vücutta bulunan hücrelerin neredeyse tamamı tarafından salgılanan, son derece küçük (40-100 nanometre (nm) çapında) nanoveziküllerdir. İçlerinde proteinler, lipitler, mikro RNA molekülleri ve mikro DNA fragmenleri gibi birçok biyomolekül taşır. Hücreler tarafından salınan eksozomlar, vücutta yenileme süreçlerine yardımcı olduğu görülmüştür" dedi.

Eksozomların, hücre iletişimine izin verdiğini, yakın-uzak hücreler arasında hücre içi bilgilerin önemli düzenleyicileri olan molekülleri taşıdığını belirten Prof. Dr. Tıraş, "Burada kandaki hücreler nanovezikül denilen çok küçük parçacıklar halinde birbirine mail ya da mektup gibi haber gönderir. Neyi yapmalısın ya da yapmamalısın gibi. Eksozomlar, çok küçük olduğu için günümüze kadar kandan doğrudan elde edilemiyordu. Bunların ancak soğutma sistemleri olan ultra hızlı santrifüjlerle 16 saat çevrilerek elde edilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

YUMURTALIKLARI KUVVETLENDİRİYOR

Prof. Dr. Tıraş, ABD'de Stanford Üniversitesi'nde Prof. Dr. Utkan Demirci tarafından geliştirilen yöntemi anlatarak, "Kandan alınıp, süzülebilir, yüksek basınç altında özel bir cihazla elde edilebilir hale getirildi. Biz de bu yeni yöntemi 4 aydır uyguluyoruz. Yumurtalıkları kuvvetlendirmek adına çok ciddi bir gelişme. Kısa bir süre sonra belki rahim ya da diğer organlar içinde bu geçerli olacak" dedi.

ERKEKLERDE PRP SPERM SAYISINI ARTTIRIYOR

Erkeklerde PRP işlemleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Tıraş, şöyle dedi: "PRP'yi erkeklerde sperm çıkmayan ya da kalitesi çok kötü olan hastalarda kullandığımızda başarılı sonuçlar aldığımızı gözlemledik. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda, daha önce mikro tese yapılmış, sperm bulunamamış 140 erkek hastaya uyguladık. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda, daha önce mikro tese yapılmış, sperm bulunamamış erkek hastalarda 3 ay sonra yaklaşık yüzde 45 oranında sperm bulundu. "