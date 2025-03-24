TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025: TUPRS Tüpraş temettü ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TÜPRAŞ TEMETTÜ HAKKINDA

Tüpraş, son 5 yıl içerisinde özellikle 2023 ve 2024 yıllarında temettü ödemeleriyle dikkat çekti. Bu iki yılda toplamda 4 kez temettü dağıtan şirket, en yüksek temettü verimine 2024 yılında %12,92 ile ulaştı.

2024 yılında hissedarlarına iki farklı tarihte ödeme yapan Tüpraş, 3 Nisan'da hisse başına net 9,34 TL ve 27 Eylül'de hisse başına net 10,74 TL temettü verdi. 2023 yılında ise 10 Mart'ta hisse başına net 40,89 TL ve 29 Eylül'de hisse başına net 6,77 TL ödeme gerçekleştirdi. Şirketin temettü politikası, yatırımcılarına düzenli kazanç sağlamaya yönelik güçlü bir performans sergiledi.