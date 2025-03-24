TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025: TUPRS Tüpraş temettü ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), geçtiğimiz ay finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirket, 2025 yılında yatırımcılarına iki taksit halinde temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü dağıtım tarihleri ve hisse başına ödenecek tutar da netleşti. Peki, 2025 yılında Tüpraş temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve yatırımcılara ne kadar kazanç sağlayacak? İşte 2025 Tüpraş temettü takvimi ve ödeme detayları…
TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ TUTARINI AÇIKLADI
Türkiye'nin en büyük rafineri şirketlerinden biri olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, 2024 yılında 18,31 milyar TL net kâr elde etti. Ancak bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %76'lık bir düşüş gösterdi. Net satışlar ise %18 azalarak 810,38 milyar TL olarak kaydedildi.
Şubat ayında kamuoyuyla paylaşılan finansal raporla birlikte, Tüpraş 2025 yılında hissedarlarına dağıtacağı temettü miktarını da duyurdu.
TÜPRAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Tüpraş, 2025 yılında yatırımcılarına toplamda 12,92 TL temettü dağıtacak. Ödeme iki taksit halinde gerçekleştirilecek.
İlk taksit 28 Mart 2025'te 6,61 TL olarak, ikinci taksit ise 30 Eylül 2025'te 6,30 TL olarak hesaplara yatacak.
Şirketin güncel hisse fiyatına göre toplam temettü verimi %9,69 seviyesinde bulunuyor.
TÜPRAŞ TEMETTÜ HAKKINDA
Tüpraş, son 5 yıl içerisinde özellikle 2023 ve 2024 yıllarında temettü ödemeleriyle dikkat çekti. Bu iki yılda toplamda 4 kez temettü dağıtan şirket, en yüksek temettü verimine 2024 yılında %12,92 ile ulaştı.
2024 yılında hissedarlarına iki farklı tarihte ödeme yapan Tüpraş, 3 Nisan'da hisse başına net 9,34 TL ve 27 Eylül'de hisse başına net 10,74 TL temettü verdi. 2023 yılında ise 10 Mart'ta hisse başına net 40,89 TL ve 29 Eylül'de hisse başına net 6,77 TL ödeme gerçekleştirdi. Şirketin temettü politikası, yatırımcılarına düzenli kazanç sağlamaya yönelik güçlü bir performans sergiledi.