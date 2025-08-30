Haberler Yaşam Haberleri Tur minibüsü devrildi! 1 ölü 3’ü ağır 12 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 30.8.2025 18:11 Son Güncelleme: 30.8.2025 19:20

Adıyaman’dan gezi amacıyla Diyarbakır’a gelen ve kadınların içerisinde olduğu tur minibüsü devrildi. Kazada 1 kişi öldü. 3’ü ağır 12 kişi ise yaralandı.

Adıyaman'dan Diyarbakır'ın Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan M.G. yönetimindeki minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü dahil 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın ardından Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

