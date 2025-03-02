Tur otobüsüne TIR çarptı: 10 kişi yaralandı

Bozüyük İlçesi Poyra köyü yakınlarında 53 yaşındaki Fikret Özkan'ın kullandığı TIR, aynı istikamette yol kenarında park halinde bulunan Dursun Ali Alanka'nın sürücülüğünü yaptığı Can Ardahan isimli işletmeye ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kaza sonrası ortalık adeta savaşa alanına dönerken, Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. 10 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.