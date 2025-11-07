Türbe Dede Pilav Günü’nde 15 bin kişiyi ağırladılar

Bağcılar'da düzenlenen "102'nci Türbe Dede Pilav Günü"nde yaklaşık 15 bin kişiye kavurma ve pilav dağıtıldı. Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan etkinlikte duaların ardından hazırlanan kavurma ve pilav, yaklaşık 15 bin kişiye dağıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da kazanların başına geçerek vatandaşlara pilav ikram etti. Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Gül, "Bağcılar'da gördüğümüz en samimi kalabalıklardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğinizi, kardeşliğinizi daim eylesin" dedi.