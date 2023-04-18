Türbülans Nedir? Uçak Türbülansa Girince Ne Olur, Ne Sebep Olur?

"Türbülans nedir, neden olur?" sorusu, özellikle ilk defa uçağa binecek olanlar tarafından sorgulanır. Bu konuya açıklık getirilmesi için "Uçakta türbülans ne demek?" sorusuna kapsamlı bir şekilde yanıt verilmelidir. Böylece "Uçak türbülansa girince ne olur, ne sebep olur?" diyenlerin kuşkuları, bilimsel bilgiler çerçevesinde giderilebilir. Yine bu bilgiler sayesinde "Türbülans uçak düşürür mü, tehlikeli mi?" gibi önemli bir soruya da yanıt verilmesi mümkündür.

Türbülans Nedir?

Türbülans sözcüğünün Latince kökenli olduğu bilinir. Çalkantı olarak da adlandırılan türbülans, "turbare" kelimesinden türetilmiştir. Yani türbülans kelimesinin temel anlamı; dönmek, şaşmak ve bir akışkanın hareket halinde iken yaşadığı düzensizliktir. Bu sözcük İngilizcede turbulence, Türkçede ise türbülans olarak yer alır. "Uçakta türbülans ne demek?" sorusu da bu sözcüğün terim anlamından yola çıkılarak detaylı bir şekilde yanıtlanabilir.

Temelde türbülans, uçağın sallanması ve çalkantılı bir şekilde hareket etmesi olarak bilinir. Bununla birlikte uçakta türbülans, hava cebi kavramıyla da tanımlanır. Bu durumun temel nedeni hava akışı ile ilişkilidir. Bir türbülansın ortalama süresi ise 10-15 dakika civarındadır. Bununla birlikte türbülansın 10 dakikadan daha kısa veya daha uzun sürebildiği durumlar da mevcuttur.

Türbülans Neden Olur?

Uçakta türbülans yaşanması durumunun tam olarak anlaşılabilmesi için bu çalkantıya neden olan faktörlerden söz edilmelidir. Türbülansın esas nedeni ise hava akışının bozulması olarak bilinir. Nitekim uçakta yaşanan türbülansa hava cebi denilmesinin temel sebebi de budur. Ancak türbülansın hava akışının bozulmasıyla birlikte nasıl geliştiği de sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Bu bağlamda detaylı bilgilerle birlikte yanıtlanması gereken soruysa "Türbülansa ne sebep olur?" olarak belirtilebilir. Dolayısıyla türbülans durumunun oluşumu, aşağıdaki gibi aşamalı olarak açıklanabilir;

Bir uçak hareket ederken, yol aldığı havanın hareket halinde olmasından yararlanır.

Hareket halinde olan bir uçağın stabil yani düzenli bir şekilde uçabilmesi ise bu hava taşıtının kanatlarının alt ve üst kısımlarında düzenli hava akımının olmasını gerektirir.

Hava olaylarının bir kısmı, hava akımları üzerinde bozulmaya yol açarak hava boşluklarının oluşmasına neden olabilir.

Oluşan hava boşlukları ve düzensiz hava akımı da hareket halindeki bir uçağın türbülansa girmesine yol açan temel nedenlerdir.

Zorlu hava koşullarının yanı sıra yapılan hamleler, açık hava ve sıcaklık sapması gibi etmenler de türbülansa yol açabilir.

Uçak Türbülansa Girince Ne Olur?

Hareket halindeki bir uçak; hava akımının bozulması, hava boşluklarının oluşması ya da sıcaklık sapması gibi durumlara bağlı olarak türbülansa girebilir. Bu durumda uçağın çalkantılı bir şekilde hareket etmeye başladığı görülür. Yani genelde hava akımının bozulması sonucunda oluşan türbülans, temel olarak uçağın bir miktar irtifa kaybetmesine yol açan durumlardandır. Ancak kimi durumlarda türbülansa giren bir uçağın yüzlerce metre irtifa kaybedebildiği bilinir. Bu nedenle özellikle ilk defa uçakla yolculuk yapacak olan bireylerin, "Türbülans uçak düşürür mü, tehlikeli mi?" gibi sorulara yanıt aradığı görülür.

Uzun sürebilen türbülanslar, uçakla seyahat eden yolcuların endişelenmelerine neden olabilir. Fakat uçaklar, her türlü türbülansa hazırlıklı olacak şekilde tasarlanan hava taşıtlarındandır. Bununla birlikte her bir pilot, eğitim süreci boyunca şiddetli türbülansları yönetmeye yönelik bilgiler edinir. Dolayısıyla türbülansın uçağın düşmesine yol açmadığı ve yolcuların emniyet kemerleri takılı olduğu sürece tehlikeli bir durumu beraberinde getirmediği söylenebilir.