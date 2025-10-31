Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi alanda öne çıkıyor? Şef Türev Uludağ MasterChef’te!

MasterChef Türkiye'nin zorlu maratonunda, yarışmacılar her hafta alanında uzman isimleri ağırlayarak hem yeni teknikler öğreniyor hem de ustalara ait tarifleri kusursuzca yapmaya çalışıyor. Mutfağa girecek olan konuk şef ise, kendine has konseptiyle bilinen Türev Uludağ olacak. Şef Uludağ, yarışmacılara yöresel bir lezzet olan közde içli köfte ve teretür tarifi konusunda rehberlik edecek.