TÜRGEV, Filistin’den gelen 246 genç kıza eğitimde kapı açtı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Kosova'da başlayan ve Suriye'de süren desteğini bu kez Gazze için de hayata geçirdi. Savaş nedeniyle eğitim hakkını kaybeden 246 Filistinli genç kız, vakfın eğitim imkanlarından yararlanma fırsatı buldu. 2023-2024 eğitim döneminde 79 öğrenciyle başlayan bu destek, 2024-2025'te 82'ye, 2025-2026'da ise 85'e yükseldi.



Gazze'de üç yıldır süren savaş, bölgedeki eğitim sistemini fiilen çökertti. Okulların yüzde 97'sinden fazlası ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Yaklaşık 785 bin öğrenci iki akademik yılı aşkın süredir eğitime erişemiyor. Binlerce öğrenci ve eğitimci hayatını kaybetti.

Bu tablo içinde ailelerinden binlerce kilometre uzakta Türkiye'ye gelen Filistinli genç kızlar, TÜRGEV'den aldıkları eğitim desteğinin yanı sıra psikolojik destek ve sosyal uyum programlarından yararlandı.





Kapsamlı destek modeli



TÜRGEV, Psikolojik Danışmanlık Merkezi aracılığıyla öğrencilerin bireysel süreçlerini takip ederken, Güzel İşler Fabrikası bünyesinde düzenlenen kültür-sanat atölyeleri, müzik ve çeşitli etkinliklerle sosyal gelişimlerini destekledi. Vakıf yetkilileri, öğrencilerin akademik süreçlerinin yanı sıra sosyal uyumlarının da yakından izlendiğini belirtti.



Filistin meselesi, çok boyutlu bir sorumluluk



TÜRGEV'in Filistin'e duyduğu sorumluluk yurtlarla sınırlı kalmadı. Vakıf, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa Gazze temalı afiş ve resim yarışması düzenledi; dereceye giren öğrenciler İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldığı törenle ödüllendirildi. Güzel İşler Fabrikası bünyesinde yürütülen "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" seminer serisi ve 5N1Kudüs projesiyle de Filistin meselesi gençlere farklı boyutlarıyla aktarıldı.



Yılmaz: "Bu sorumluluğu 30 yıldır taşıyoruz"



TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, vakfın 30 yıllık sorumluluk anlayışını Gazze için de sürdürdüklerini belirtti.

Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu millet Kosova'da da Suriye'de de Gazze'de de aynı şeyi yaptı: Kapısını açtı. Biz de bu geleneğin bir parçasıyız. Kudüs bizim için bir dava, Gazze bizim için bir vicdan meselesi. Rabbimiz bize 'Müminler ancak kardeştir' buyuruyor. Biz de bu kardeşliği yaşatmak için buradayız. Bu genç kızlar ailelerinden binlerce kilometre uzakta ama yalnız değiller. Burada kendilerine kucak açan kız kardeşleri var, dualarını bilen, duygularını anlayan, acılarına ortak olan bir muhit var. Onlara bir yuva kurduk. Devletimiz Filistin'in yanında; milletimiz Filistin'in yanında. TÜRGEV de bu davanın tam ortasında olmaya devam edecek. Dün Kosova'daydık, bugün Gazze'deyiz; yarın da nerede mazlum varsa orada olacağız."