TÜRGEV SosyalFest 2026’daki standında gençleri ağırladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Mayıs tarihlerinde üniversitenin Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen SosyalFest'te TÜRGEV de yer aldı.

Burada kurulan stantta, Vakfın eğitim, kariyer gelişimi ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları gençlere tanıtıldı.

Vakıf temsilcileri, katılımcılarla birebir görüşmeler yaparak, öğrenci yurtları, burs destekleri, akademik gelişim programları, kültürel faaliyetler ve sosyal projelere ilişkin bilgi verdi.

Özellikle kariyer planlaması, liderlik eğitimleri ve gençleri iş hayatına hazırlayan programlar üniversite öğrencilerinin dikkatini çekti.

Festival boyunca düzenlenen söyleşi ve interaktif etkinliklerde gençler, sosyal inovasyon, dijital dönüşüm, gönüllülük çalışmaları ve toplumsal katkı projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında üniversite eğitimi alan gençlerin artık çok daha geniş imkanlara sahip olduğunu belirterek, eğitim hayatını destekleyen her çalışmanın ülkenin geleceğine yapılan yatırım anlamı taşıdığını kaydetti.

Öğrencilerin, hayal kuran, üreten, sorumluluk alan ve yaşadığı topluma katkı sunan bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacak nesillerin, milli değerlerine bağlı, üretken, donanımlı ve öz güven sahibi gençler olduğuna inanıyoruz. TÜRGEV olarak eğitimden kültüre, sosyal gelişimden kariyer hazırlık süreçlerine kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların taşıdığı enerji, umut ve çalışma azmi, Türkiye'nin yarınlarına güç katıyor." ifadesini kullandı.